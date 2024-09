Ongeval in de nieuwe verdiepte ligging(tunnel) N7 ringweg (update)

Groningen – De ringweg tussen Knooppunt Euvelgunne en knooppunt Julianaplein was korte tijd(rond 12:00 uur) volledig afgesloten vanwege een ongeval in de nieuwe tunnel.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse. De slagboom ging ook dicht. Dat is een standaard procedure voor de nieuwe ringweg(Na bellen van 112 en het melden van een ongeval sluit Rijkswaterstaat de volledige tunnel af, dit is voor de veiligheid van de personen in de tunnel en voor de hulpdiensten). Ongeveer 3 km file was het gevolg.

Even later kwam het verkeer met twee rijstroken weer op gang. Het was één van de eerste aanrijding in de nieuwe tunnel sinds de opening zondagavond. Inmiddels rijden(12:45 uur) de auto`s weer langzaam.

