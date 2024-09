Gezochte man in zaak dood schoonmaker avond ervoor in Groningen

Groningen – In het onderzoek naar de onwelwording van twee treinschoonmakers in Utrecht is de politie op zoek naar een man die de avond daarvoor is gezien op station Groningen. In het programma Opsporing Verzocht op NPO 2 toonde de politie dinsdagavond bewakingsbeelden van de man, die mogelijk betrokken is bij de zaak.

De twee schoonmaakmedewerkers werden in de vroege ochtend van dinsdag 9 juli onwel nadat ze na hun dienst een onbekend drankje uit een flesje hadden gedronken. Een van hen, een 49-jarige Amsterdammer, overleed een dag later. De recherche onderzoekt hoe de schoonmakers aan het drankje waren gekomen. ‘Daarbij zijn we op het spoor gekomen van de man op de beelden’, legt een medewerker van de politie uit in Opsporing Verzocht. Lees verder op RTVNoord.nl

