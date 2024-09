Groningen – De politie vraagt iedereen om uit te kijken naar een vermiste vrouw van 76 jaar. De vrouw is voor het laatst gezien in de Oosterpoortwijk in Groningen.

Signalement:

– Blanke kleine vrouw.

– 76 jaar.

– Normaal postuur.

– Donker kort haar.

– Witte regenjas.

– Spijkerbroek.

De vermiste vrouw spreekt geen Nederlands en gebrekkig Engels.

UPDATE: De vrouw uit de Oosterpoortwijk is in goede gezondheid aangetroffen, de politie bedankt iedereen voor het uitkijken.

Foto's