Aanhouding na vernieling en bekladding van regenboogzebrapad in Appingedam (update)

Appingedam – Enkele dagen geleden deelde de politie dat het regenboogzebrapad in Appingedam was beklad en vernield. Vandaag kunnen ze melden dat er na onderzoek een aanhouding is verricht in verband met dit incident en mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen. De andere daders krijgen hierbij de gelegenheid om zich vrijwillig te melden op politiebureau Delfzijl.

Zij danken iedereen voor de tips en informatie die ons hebben geholpen bij het onderzoek. Samen blijven we werken aan een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen.

