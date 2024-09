Twee keer in één weekend; Inbraak en poging tot inbraak bij clubgebouw De Wieken

Niebert – Afgelopen weekend is clubgebouw De Wieken van voetbalvereniging VV Westerkwartier twee keer het doelwit geworden van criminelen. Op zondagnacht 2 september vond er een daadwerkelijke inbraak plaats, voorafgegaan door een poging eerder datzelfde weekend.

Beveiligingscamera’s legden beelden vast waarop personen met een zwaar voorwerp over het parkeerterrein liepen, maar de daders zijn niet herkenbaar in beeld gebracht. Naast de diefstal heeft de inbraak aanzienlijke schade veroorzaakt aan hang- en sluitwerk, kozijnen en verfwerk van het gebouw.

VV Westerkwartier roept buurtbewoners op extra waakzaam te zijn in de omgeving van De Wieken. Ze vragen om verdachte situaties direct te melden bij de politie of personen aan te spreken indien nodig. De vereniging werkt ondertussen aan de schadeafhandeling en heeft aangegeven extra maatregelen te zullen nemen om toekomstige incidenten te voorkomen. Meldt Infoleek.nl.

Informatie?

Mensen die meer informatie hebben over de inbraak of iets verdachts hebben gezien, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan via 0800-7000 of op de website van Meld Misdaad Anoniem.

Foto's