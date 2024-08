Brommobiel gaat in vlammen op bij brand Oude Pekela

Oude Pekela – De brandweer werd zaterdagmiddag omstreeks 12:20 gealarmeerd voor een brand aan de Meidoornstraat in Oude Pekela. Eenmaal ter plaatse bleek een brommobiel in brand te staan. De brandweer van Oude Pekela was snel ter plaatse.

Ondanks dat de kazerne van Oude Pekela om de hoek zit is de brommobiel in de tuin van een woning volledig verwoest. Bij de brand vielen geen gewonden. Vanwege de zomervakantie rijdt de brandweer dubbel aan en kwam brandweer Nieuwe Pekela ook ter plaatse.

Foto's