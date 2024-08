Winschoten – De brandweer werd zaterdagmiddag opgeroepen voor een buitenbrand achter de voormalige Formido in Winschoten. De melding werd tijdens het aanrijden urgenter waarop opgeschaald werd naar Prio 1.

Ter plaatse bleek een container vlak achter het pand volledig in de brand te staan. Door de heftige brand straalde het pand al flink aan.

Door een snelle inzet is een grotere brand voorkomen. In het pand is tegenwoordig een grote outlet voor meubels en bedden gevestigd.

Foto's