Harkstede – In de nacht van maandag op dinsdag heeft er forse brand plaatsgevonden aan de Hoofdweg in Harkstede.

De hulpdiensten ontvingen rond 00:10 uur een melding van een brand in een gebouw, ter plaatse staat het gebouw volledig in de brand. De brandweer is druk bezig met het blussen van het gebouw.

Hoe de brand is ontstaan is onbekend.

Foto's