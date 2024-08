Brandweer oefent in verdiepte ligging zuidelijke ringweg: “Unieke weg waar geen veiligheidseisen voor waren”

Groningen – De Groninger brandweer heeft de afgelopen dagen oefeningen gehouden in de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. Door deze oefeningen zijn de hulpdiensten optimaal voorbereid op eventuele calamiteiten in de toekomst.

De verdiepte ligging is een uniek stukje weg in Nederland geworden. Doordat het uniek is bestonden er ook geen standaard veiligheidseisen. “Daarom is er voor dit gedeelte een veiligheidsplan opgesteld”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Hierbij hebben we nauw samengewerkt met de brandweer, politie en ambulancezorg. Het plan bevat een mix aan veiligheidsmaatregelen.”

Detectielussen, camera’s en matrixborden

Zo is er een veiligheidssysteem aangelegd. Dit systeem bestaat uit detectielussen, camera’s en matrixborden. “Het veiligheidssysteem wordt 24 uur per dag bediend en bewaakt door een wegverkeersleider in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Wolfheze. Bij pech, een ongeval of een calamiteit kan deze wegverkeersleider direct ingrijpen.” De detectielussen meten de snelheid van het verkeer. Als de gemeten snelheid van een voertuig lager is dan de normale snelheid krijgt de verkeersleider direct een melding op zijn scherm. Met behulp van camera’s kan er gekeken worden wat er aan de hand is. Met één druk op de knop kunnen één of meerdere rijstroken worden afgesloten.

Slagbomen

Bij ernstige ongelukken of branden kan de gehele verdiepte ligging worden afgesloten. Om dit te kunnen doen zijn er slagbomen geïnstalleerd. “Via de matrixborden wordt het verkeer gewaarschuwd dat de slagbomen omlaag zijn, net als bij een brug die geopend is voor het scheepvaartverkeer. Zodra de slagbomen dicht zijn, moet iedereen die is gestrand, via de aangegeven vluchtroute de verdiepte ligging uit. Dat kan via de vluchtdeuren in de buitenwand en de middenwand of via de in- en uitrit.”

Bluswatersysteem

Voor de brandweer is er voldoende bluswater voorhanden. “In de wanden van de verdiepte ligging zit een brandblusvoorziening. De brandweerlieden kunnen hun slangen hierop aansluiten en beschikken dan over een enorme hoeveelheid bluswater, afkomstig uit het Oude Winschoterdiep. De betonconstructie van de verdiepte ligging is goed tegen brand bestand. Beton brandt niet en biedt een effectief schild tegen vuur. Dat maakt het blussen van een brand in de verdiepte ligging eenvoudiger. Wel kan beton bij extreme hitte beschadigd raken.”

Waterkelder vangt regenwater op

In de verdiepte ligging zijn er meer veiligheidssystemen ingebouwd. Bij hevige regen komt het stuk snelweg niet onder water te staan. Regenwater loopt namelijk via goten en kolken naar een grote waterkelder onder de weg. Dit water wordt daarna verpompt naar het Oude Winschoterdiep. “Daarnaast is er dynamische verlichting geplaatst. Die zorgt ervoor dat de verlichting in de verdiepte ligging zich automatisch aanpast aan de weersomstandigheden in de open delen. Zo heeft de automobilist minder last van het licht bij de afwisseling van de open en dichte delen.”

Wat te doen als je pech krijgt in de verdiepte ligging?

Volgende week wordt de nieuwe zuidelijke ringweg in gebruik genomen. Aanpak Ring Zuid komt alvast met een tip: “Krijg je te maken met autopech en valt je auto stil in de verdiepte ligging? Probeer in dat geval de auto te parkeren in de pechhaven, halverwege de verdiepte ligging. Dat is het beste voor je eigen veiligheid en voor de doorstroming van het verkeer. De wegverkeersleider ziet op de camera’s wat er gebeurt en stuurt een weginspecteur naar je toe. Niet zelf sleutelen aan de auto, maar wachten op hulp is het advies.”tukje ringweg bij.

