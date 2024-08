Politie waarschuwt opnieuw voor ‘mobiel banditisme’

Groningen – Het stuur, navigatiesystemen, airbags en boordcomputers zijn sinds begin augustus het doelwit van auto-inbrekers in Noord-Nederland. De politie waarschuwt maandag opnieuw voor een inbrakenreeks, waarbij vooral BMW’s het doelwit lijken te zijn.

“Sinds 8 augustus ontvingen we meerdere meldingen van inbraken in BMW’s in de noordelijke provincies”, schrijft de politie op Instagram. “Bij de auto’s werd gemunt op het dashboard, het stuur en de navigatie, maar ook op airbags en boordcomputers. Daarnaast raakten de auto’s erg beschadigd.”

Volgens de politie is er mogelijk is er sprake van mobiel banditisme. Om inbraken te voorkomen, adviseert de politie auto’s op een goed verplichte plek neer te zetten. “Met camerabewaking of binnen als het kan. Op goed verlichte plekken lopen ’s avonds vaker mensen rond en worden eventuele verdachte situaties eerder opgemerkt. Haal ook altijd uw waardevolle bezittingen uit de auto en sluit uw auto altijd af. Ziet u iets verdachts, meldt dit dan altijd bij de politie.”

