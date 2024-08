Politie dringend op zoek naar getuigen van bekladding panden met Pro-Palestijnse leuzen

Groningen – De politie vraagt het publiek in Groningen vrijdag om hulp bij de zoektocht naar de persoon of personen die tussen woensdagavond en donderdagochtend panden hebben beklad in de Groningse binnenstad.

De bekladdingen vonden onder meer plaats op de panden van restaurants van FLO, FLFL en Lust en winkelketen Primark. Ook een gebouw van de RUG aan de Muurstraat moest het opnieuw ontgelden bij de kladders, vermoedelijk uit Pro-Palestijnse hoek.

De politie laat weten dringend op ziek te zijn naar getuigen. Wie iets heeft gezien of meer weet over de incidenten, kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000. Houd daarbij zaaknummer 2024229904 bij de hand.

Foto's