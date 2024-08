De politie doet onderzoek naar een schennispleger die woensdagavond in het Stadspark van Winschoten vier minderjarige jongens zou hebben lastiggevallen.



De man zou zichzelf in hun bijzijn hebben bevredigd. Een aantal ouders is van plan aangifte te doen. Volgens één van hen is bekend wie de verdachte is. Dat meldt RTVNoord.nl

Deel dit artikel