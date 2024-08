Jongere slaat kamer kort en klein in ‘Het Poortje’, springt uit raam en is nog steeds niet terug

Groningen – Eind vorige maand is een jeugdige gedetineerde ontsnapt uit de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) van Elker aan de Hoogeweg, beter bekend onder de voormalige naam Het Poortje. Dat meldt OOGTV.nl

De jongere stapte op donderdag 25 juli het pand in na zijn dagbesteding. De begeleiders vonden vape en een telefoon in zijn spullen, iets wat niet mag in de voorziening. Toen duidelijk werd dat de jongere deze spullen kwijtraakte, werd de jeugdige gedetineerde boos. De jongere sloeg diens kamer kort eind klein, waarna de politie werd ingeschakeld.

Maar nog voordat de politie ter plaatse was, was de vogel al gevlogen. De jonge gedetineerde sprong uit het raam en sloeg op de vlucht. Sindsdien is er niets meer van de jongere vernomen.

Elker is gevraagd om een reactie op de melding van het voorval door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), maar was vrijdagochtend niet in staat te reageren. Zodra er wel een reactie is van Elker, wordt deze aan dit bericht toegevoegd.

Foto's