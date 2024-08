Schade zeer groot na verwoestende brand bedrijfspand Godlinze (video)

Godlinze – De schade die is ontstaan na de zeer grote brand zondagmiddag in Godlinze is groot. Bij de brand zijn een woning en drie grote schuren in vlammen opgegaan. Bij de brand raakte niemand gewond. Het is een ravage.

Verschillende brandweerkorpsen waaronder uit Bierum, Loppersum, Delfzijl, Haren, Wagenborgen, Ten Boer, Hoogezand-Sappemeer en Uithuizen werden opgeroepen om de brand te bestrijden. De brandweer kon niet voorkomen dat alle panden in vlammen op gingen. Video.

Foto's