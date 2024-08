Brandweer rukt uit voor woningbrand Bieslookstraat Groningen

Groningen – De Groninger brandweer werd zondag op maandagnacht omstreeks 01:45 opgeroepen voor een woningbrand aan de Bieslookstraat. Enkele minuten later werd de brand al opgeschaald naar “Middel Brand”. De brandweer laat weten te hebben opgeschaald omdat er mogelijk nog personen binnen in het pand aanwezig waren.

De brandweer heeft een binnen verkenning gedaan maar verder niemand in de woning aangetroffen. De omliggende woningen zijn ten tijde van de brand ontruimd. De brand is in de keuken ontstaan en doorgeslagen naar het dak, De brandweer heeft de brand kunnen blussen en het sein is “Brand meester” gegeven. De brand was verder in de stad al goed te zien.

De brand heeft voor veel rook gezorgd. De brandweer ventileert het pand en dragen het daarna over aan de bewoners. Stichting Salvage gaat de bewoners helpen met de verdere afhandeling.

Foto's

