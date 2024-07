Aanrijding met letsel op de Sint-Petersburgweg

Groningen – Op de Sint-Petersburgweg heeft zich een aanrijding voorgedaan waarbij één van de betrokken auto’s ernstige schade heeft opgelopen.

Het ongeval vond plaats nadat een andere auto tegen het voertuig van het slachtoffer botste en vervolgens is doorgereden. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, waren snel ter plaatse om hulp te bieden en onderzoek in te stellen naar de toedracht van het ongeval. De politie is momenteel op zoek naar de doorgereden bestuurder en roept eventuele getuigen op zich te melden.

