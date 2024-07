Politie druk met onderzoek naar insluipingen tuinen Beijum

Groningen – Een oproep van de politie om met tips te komen over de recente insluipingen in tuinen in voornamelijk de wijk Beijum heeft veel reacties opgeleverd. Dat laat de politie op sociale media weten.

“We zijn blij met alle reacties en tips die we krijgen”, schrijft de politie. “We zijn druk bezig met het onderzoek. Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren is alle informatie welkom.” De insluiper is de afgelopen periode onder andere gesignaleerd in de Hylkemaheerd, Fultsemaheerd, Heratemaheerd, Rensumaheerd en Scheltemaheerd. De persoon is door camera’s vastgelegd. Uit beelden blijkt dat de persoon tijdens de nachtelijke uren door de tuinen loopt, onderzoekt of deuren open zijn en door ramen naar binnen kijkt.

Maandag deed de politie een oproep om informatie en beelden te delen van de insluipingen. Dit kan gebruikt worden in het onderzoek. Mocht je nog geen melding gedaan hebben, of nog niet je beelden gedeeld hebben met de politie, dan is dit nog steeds mogelijk. Ook deelde de politie tips om insluipingen te voorkomen. Zo is het slim om altijd verlichting te laten branden en om ramen en deuren goed af te sluiten. Ook is het verstandig om geen huissleutels onder een deurmat of bloempot te leggen. Bij verdachte situaties is het slim om 112 te bellen.

Foto's