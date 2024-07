Onderzoek naar dood van peuter Daan in Veendam duurt nog maanden

Veendam – Het onderzoek naar het onder verdachte omstandigheden overlijden van peuter Daan uit Veendam gaat nog maanden duren. Het 2-jarig jongetje werd 11 januari dit jaar met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar sloegen de artsen alarm, omdat er sterke aanwijzingen waren dat het kind aan de gevolgen van mishandeling is overleden.

Het wachten is nu op het autopsierapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). ‘Zolang we het rapport nog niet hebben, kunnen we niet vooruitlopen op conclusies in het onderzoek.

We houden er rekening mee dat er pas in het nieuwe jaar meer duidelijkheid is rondom het onderzoek’, laat een politiewoordvoerder weten.

Eerder werden twee aanhoudingen verricht. Daarbij ging het om de moeder en een toenmalige vriend van haar. Beiden werden kort na hun aanhouding weer vrijgelaten. Meer op Rtvnoord(+bron)

Foto's