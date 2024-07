Regio – Als je deelneemt aan het verkeer, dan moet je volledige aandacht op de weg gericht zijn, omdat anders de kans op een ongeval aanzienlijk vergroot wordt. Dat lukt niet als jij met één hand een apparaat als een muziekspeler of een telefoon aan het bedienen bent.

Daarom is dit ook niet toegestaan. Hou je apparaten in je zak of koop een handsfree set voor op je stuur. Zo bespaar je €160,- en kom jij veilig aan op je bestemming!

Foto's