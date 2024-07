Wie weet iets over forse mishandeling in Winschoten

Winschoten – Wie weet iets over een forse mishandeling zondagochtend 23 juni vroeg in het centrum van Winschoten waar een 17-jarig meisje en een 19-jarige jongeman het slachtoffer van werden zegt de politie.

Het tweetal was met een bekende wezen stappen en vertrok tussen kwart voor vier en vier uur naar de op het Schönfeldplein geparkeerde auto. Onderweg werden ze lastiggevallen door een groep jongeren op fatbikes. De 19-jarige werd als eerste aangevallen, rende weg maar werd op de Dr. D. Bosstraat achterhaald en mishandeld. Hij werd daarbij tegen het hoofd geschopt. Zijn vriendin werd evenals de 19-jarige tegen de grond gewerkt, aan het haar getrokken en in de rug geschopt. Beide slachtoffers liepen zware kneuzingen op en moesten in het ziekenhuis worden behandeld.

Hoewel het al enige tijd terug is gebeurd hopen we dat er mensen zijn die ons kunnen helpen, ook omdat het redelijk druk moet zijn geweest in het uitgaanscentrum. Opvallend aan de ongeveer zes daders was de jonge leeftijd, rond de vijftien jaar. Een ervan was wat ouder. De mishandelingen zijn in elk geval gezien door een jonge vrouw en door een man in een witte transportbus. Uiteraard komen we graag met hen in contact. Maar alle info is welkom. Je kunt de politie bellen via 0900-8844 of het meldformulier op onze website invullen of er een filmpje uploaden. Eventueel kun je anoniem contact opnemen met M, 0800-7000. Het dossiernummer; 2024176983.

Foto's