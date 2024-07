Winschoten- In de nacht van dinsdag op woensdag is een auto aan de Jacques Perkstraat volledig verwoest door een brand. Rond half 5 werd de brandweer Winschoten gealarmeerd.

Ter plaatse stond de auto volledig in de brand. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. Volgens omstanders was er eerder een poging tot brandstichting geweest. De politie kwam ter plaatse en start een onderzoek. Van de auto is niks meer over.

