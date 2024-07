Winschoten – Aan de Wilhelminasingel in Winschoten is donderdagmiddag om 12:45 uur brand ontstaan in een voortuin. De oorzaak is niet bekend.

De brandweer van Winschoten kwam om de brand te blussen. Omstanders en de bewoner hadden het grootste gedeelte al geblust met emmers en een tuinslang.

Foto's