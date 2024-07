Rtvnoord: Verdachte (19) van bendegeweld: ‘Ik wist niet dat er geschoten werd’

Winschoten – De rechtbank in Groningen heeft besloten een 19-jarige verdachte van betrokkenheid bij bendegeweld in Oude Pekela en Winschoten vrij te laten zegt Rtvnoord. Wel krijgt Adam A. uit Almere in afwachting van zijn definitieve berechting een enkelband.

De verdachte heeft toegegeven 10 juli vorig jaar chauffeur geweest te zijn bij beschietingen op een woonhuis in Veerstraat in Oude Pekela en op een winkelpand aan de Feicko Clockstraat in diezelfde plaats. Meer(+bron) Rtvnoord.nl.

Gewonden of erger zijn er niet gevallen bij de schietpartijen. Toch vindt het Openbaar Ministerie (OM) dat de jonge Almeerder in beide gevallen ook als chauffeur medeverantwoordelijk is voor het schieten.

