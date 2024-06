NCG kan belofte weer niet waarmaken: 1280 huishoudens moeten nog langer wachten op beoordeling

Regio – Bewoners van 1.280 huizen in Groningen moeten weer langer wachten op duidelijkheid over de veiligheid van hun woningen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft opnieuw de deadline voor de (her)beoordeling niet gehaald.

De NCG stelde in december een deadline voor 1 juli voor de beoordelingen, nadat het instituut haar oude deadline (voor 1 januari) niet kon halen. Toen waren er volgens de NCG onvoldoende ingenieurs die een beoordeling kunnen opstellen voor de huishoudens. Schrijft Oogtv.nl.

Nu stelt de NCG dat het mislopen van de deadline komt door administratieve fouten en een verschil van inzicht met een ingenieursbureau. Daarom zijn sommige dossiers nu overgedragen aan een ander bureau.

Bewoners ontvangen deze week bericht van de NCG over de situatie. Dit keer is er geen nieuwe deadline vastgesteld. Eerder dit jaar zijn 4.200 andere adressen al wel beoordeeld. In juli geeft de NCG een voortgangsrapportage over de verwachte afronding van de resterende rapporten.

