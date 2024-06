Getuigen gezocht van explosie bij woning in Winschoten

Winschoten – De politie doet onderzoek naar een explosie bij een leegstaande woning aan de Hermelijnlaan in Winschoten. In de nacht van zondag 23 op maandag 24 juni was er een knal te horen aan de achterzijde van de woning. Er raakte niemand gewond. Er was wel schade aan het pand.

De politie kreeg rond 03:50 uur melding van een explosie aan de woning. Door de explosie is er schade ontstaan aan van de woning. Aan de achterzijde zijn diverse ramen kapot.

De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht. We hebben sporenonderzoek gedaan en een buurtonderzoek verricht. De politie ziet op dit moment geen aanwijzingen dat er een link is met explosies die vorig jaar plaatsvonden in Winschoten, Oude Pekela en de stad Groningen.

Iets verdachts gezien?

We zijn op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident. Heb je iets verdachts gezien aan de Hermelijnlaan of in de nabije omgeving? Heb je camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam? Heb je nog niet met ons gesproken? We komen graag in contact. Dat kan via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

