Omwonenden Julianaplein moeten komende weken rekening houden met geluidsoverlast

Groningen – Aannemerscombinatie Herepoort gaat deze week verder met het aanbrengen van zogenaamde ‘paverbarriers’ langs de westkant van de verdiepte ligging van de nieuwe zuidelijke ringweg. Het aanbrengen van de lage betonnen muurtjes kan de komende weken voor geluidsoverlast zorgen in de avonden en nachten.

Het aanbrengen van de muurtjes gaat de hele dag door. Maar omdat het ’s avonds en ’s nachts stil is, kan dat vooral dan voor geluidsoverlast zorgen in de directe omgeving.

De muurtjes worden met een rijdende machine geplaatst. Nadat het beton is uitgehard, moeten ze worden ingezaagd om scheuring te voorkomen. Dit komt heel precies en hangt af van hoe snel het beton uithardt. Daar kan het, zo stelt Aanpak Ring-Zuid, ook in de avond en de nacht na de plaatsing nodig zijn om de muurtjes in te zagen. Zegt Oogtv.nl.

