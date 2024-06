Peize – Op de N372 tussen Peize en Groningen is zondagmiddag een voertuig van de weg geraakt en in een sloot beland. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.

Het verkeer op de N372 ondervond hinder door het incident. De ernst van de verwondingen van de inzittenden is op dit moment niet bekend.

RTVNoord meldt dat er een inzittende naar het ziekenhuis is vervoerd per ambulance. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn. Een Berger kwam voor afsleep.

Foto's