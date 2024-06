Groningen- Op de kruising Herestraat/ Herebinnensingel heeft zondag even voor de middag een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een auto.

Hierbij is de fietser lichtgewond geraakt. Het slachtoffer werd behandeld in een ambulance. Het verkeer had enige hinder van het incident. De politie maakte een rapportage.

Foto's