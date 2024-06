Voorbereidingen voor Delfsail 2024 in volle gang

Delfzijl – Met nog maar zes dagen te gaan tot aan de aftrap van DelfSail, het grootste evenement in Noord-Nederland, vandaag worden er ook voorbereidingen getroffen in de haven van Delfzijl. Er worden tenten geplaatst, maar ook containers met toiletten erin. Ook wordt er een muurschildering gemaakt door de kunstenaars Michel en Roos.

Vanaf donderdag 13 juni zal de zeehaven van Delfzijl, samen met de Damsterhaven, gevuld zijn met een indrukwekkende verzameling historische schepen en replica’s, waaronder het Varend Erfgoed – een levendige representatie van de geschiedenis van Nederland. Op het evenemententerrein zullen diverse artiesten optreden en er is volop te zien op het gebied van de scheepsvaarts wereld. Voor meer informatie kunt u altijd kijken op de website van Delfsail.

Muurschilderij haven Delfzijl

Een opvallend onderdeel van de voorbereidingen is de nieuwe muurschildering die wordt gerealiseerd op een gebouw in de haven. De kunstenaars Michel en Roos uit Groningen zijn bezig met een kleurrijk eerbetoon aan DelfSail. “Het vertelt het verhaal van Lieze, een jongedame uit Delfzijl die dagelijks vol verlangen wachtte op de terugkomst van haar geliefde Janko, een zeeman,” vertelt Roos. Ze voegt eraan toe: “Michel is volledig op de hoogte van de details van dit verhaal.”

Michel verheldert het verhaal: “Janko was een zeeman en Lieze wachtte elke dag op zijn terugkeer. Na een aanmoediging van een bootsman, bezocht Lieze een zieneres, die haar de kans bood om Janko terug te vinden door het boegbeeld van het schip Seutedeem te worden. Uiteindelijk zag ze Janko als een gevangene op een piratenschip, maar hij herkende haar niet direct.” Het volledige verhaal is hier te lezen. Michel en Roos moeten de laatste puntjes op de i zetten en daarna zijn zij klaar met de muurschilderij. Ze vertellen dat zij ook aanwezig zijn bij Delfsail. “Ik ben er nog nooit geweest, maar ik heb er zin in!” vertelt Michel.

Langere treinen en bussen

Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers gemakkelijk het vierdaagse DelfSail-evenement kunnen bereiken, zullen zowel Arriva als Qbuzz langere treinen en bussen inzetten naar Delfzijl. Op zondag zal de treinverbinding tussen Groningen en Delfzijl ook vaker rijden, waardoor reizigers kunnen profiteren van een verbeterde toegankelijkheid tot het evenement.

Foto's