Actie van vakbonden houdt alle politiebureaus dinsdag dicht voor publiek

Groningen – Alle politiebureaus met een publieksfunctie houden de deuren komende dinsdag gesloten. De sluiting is een actie van de politievakbonden, die met de actie strijden voor een nieuwe Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU). Dat meldt OOGTV.nl

Volgens de bonden betekent de sluiting dat het publiek de gehele dinsdag (24 uur) de bureaus niet fysiek kan bezoeken. Aangiftes doen en documenten afgeven is daarmee onmogelijk. Alle afspraken die staan op dinsdag 11 juni worden verplaatst naar een ander moment.

De bonden houden de deuren van de bureaus gesloten, omdat ze willen dat de regels het vroegpensioen van agenten op de schop gaat. De regeling uit 20219 loopt eind volgend jaar af. Als de regels voor het vroegpensioen niet worden aangepast, zo stellen de bonden, blijven agenten die eerder stoppen met werken maandelijks geld tekort komen.

Het dichthouden van de politiebureaus is een opschaling van eerdere acties, waarbij agenten geen bekeuringen uitschreven voor lichte overtredingen. Als de actie van komende dinsdag geen beweging van de werkgevers in gang zet, dreigen de bonden de bureaus een week later nogmaals een dag op slot te houden.

