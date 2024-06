Onderzoek naar verdachte van moord op Jet uit Winsum vertraagd

Winsum – Het onderzoek naar de geestelijke gesteldheid van Jamesley S. (19), die verdacht wordt van de moord op de 17-jarige Jet uit Winsum, gaat langer duren dan de bedoeling was. Dat bleek woensdag tijdens een ingelaste zitting van de rechtbank in Groningen.

Aanvankelijk zou de verdachte eind mei psychiatrisch en psychologisch onderzocht worden. Door een gebrek een menskracht lukt dat niet. Een en ander heeft tot gevolg dat de definitieve berechting van Jamesley S. nog maanden op zich zal laten wachten.

De jonge inwoner van Warffum wordt ervan verdacht dat hij op de avond van op 21 februari Jet met één messteek in haar rug heeft gedood op de A.S. Blecourtlaan in Winsum. De twee kenden elkaar. Dat meldt Rtvnoord(+meer info hier)

