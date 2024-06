Geparkeerde auto’s in Stadskanaal uitgebrand & in Marum

Stadskanaal – Aan de Utrechtselaan in Stadskanaal zijn dinsdag op woernsdag twee geparkeerde auto’s door brand verwoest. Dat gebeurde rond 01.30 uur in de nacht. De brandweer kon voorkomen dat ook een derde wagen in vlammen opging.

Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan. Dat meldt Rtvnoord.nl.

Marum

De politie doet onderzoek naar een autobrand aan de Langestraat in Marum. ‘Er is een sterk vermoeden van brandstichting’, zegt een woordvoerder. Op de voorruit van de geparkeerde wagen was brandend materiaal neergelegd. De brandweer wist dat te blussen, voordat het vuur kon uitbreiden. Dat gebeurde rond 01.15 uur in de nacht. De forensische opsporing van de politie gaat onderzoek doen. dat meldt Rtvnoord.

