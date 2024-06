Veel schade bij botsing tussen taxi en personenauto op Stationsweg

Groningen – Bij een verkeersongeluk op de Stationsweg zijn zaterdagavond twee personenwagen met elkaar in botsing gekomen. Daarbij ontstond veel schade. Dat meldt Oogtv.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur op de kruising met de Hereweg. Op de kruising kwam de bestuurder in botsing met de bestuurder van een witgekleurde personenauto. Het is een forse klap geweest, want beide voertuigen zijn behoorlijk beschadigd geraakt.”

Niemand raakte gewond. “Wel is één van de personen gecontroleerd door een ambulanceverpleegkundige, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.” Het ongeluk zorgde voor flinke opstoppingen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.

Foto's