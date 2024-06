Brandje bij Hunter Douglas Europe in Leek snel geblust

Leek – Bij de ingang van het gebouw van Hunter Douglas Europe aan het Industriepark in Leek is vanochtend een brandje ontstaan. Mogelijk is deze brand aangestoken. Het vuur, dat in afval bij de ingang woedde, werd snel geblust met een hoge druk straal.

De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur binnen korte tijd onder controle, waardoor verdere schade aan het pand werd voorkomen.

De politie is ter plaatse en onderzoekt de mogelijke oorzaak van de brand. Er wordt rekening gehouden met brandstichting, gezien de omstandigheden waaronder het vuur is ontstaan. In dit kader controleert de politie de gegevens van diverse kinderen die rond het pand werden aangetroffen. Het is nog onduidelijk of zij iets met de brand te maken hebben.

De politie roept getuigen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rondom het tijdstip van de brand.

