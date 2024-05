Blijham – Woensdagavond is een automobilist van een brommobiel de macht over het stuur verloren aan het Oosteinde in Blijham.

Het voertuig kwam in de sloot tot stilstand. De bestuurder werd door ambulancepersoneel gecontroleerd op verwondingen. Een berger heeft het voertuig uit de sloot gehaald en sleept het voertuig af.

Foto's