Lekkage aan Waterleiding in Farmsum: Waterbedrijf Groningen Druk Bezig met Reparaties

Farmsum – Woensdagavond is er een aanzienlijke lekkage ontstaan in de waterleiding in Farmsum, met name in de Molenstraat, Dijkstraat en Achterweg. Het waterbedrijf Groningen was al overdag bezig met werkzaamheden in dit gebied toen de leiding s’ avonds vermoedelijk verzakte en een scheur ontstond.

De lekkage heeft ervoor gezorgd dat een aantal gaten zijn volgelopen met water. Het waterbedrijf is momenteel druk bezig met het verpompen van het water om de situatie onder controle te krijgen.

Vanwege deze lekkage ervaren bewoners in de getroffen straten tijdelijk geen of minder waterdruk. De reparatie is inmiddels in volle gang en zal naar verwachting duren van 18:00 tot 20:30 uur op 29 mei 2024.

Kans op Troebel Water

Tijdens en na de reparatiewerkzaamheden kan er troebel water uit de kranen komen. Hoewel dit water niet schadelijk is voor de gezondheid, adviseert het waterbedrijf Groningen om de kranen in huis even dichthouden als het water troebel is. Na ongeveer een half uur zou het troebele water uit de hoofdleidingen verdwenen moeten zijn.

Blijf op de hoogte van updates via de website van het waterbedrijf Groningen.

