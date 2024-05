Onderdendam – Maandagavond heeft er een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden aan de Warffumerweg nabij Onderdendam.

Bij het ongeval is er een motorrijder onderuit gegaan, de motorrijder wist op het droge te blijven dat was voor de moter niet het geval. De motor kwam terecht in het water. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto's