Vrouw overleden na schot agent: wanneer mag de politie schieten?

Een 24-jarige vrouw is in de nacht van zondag op maandag overleden nadat een politieagent een schot loste.

De aanleiding is nog niet bekend, maar duidelijk is dat zoiets niet ‘zomaar’ gebeurt. Wanneer is het geoorloofd dat een agent schiet?

De politie heeft een geweldsmonopolie in Nederland, wat betekent dat alleen de politie geweld mag of moet toepassen in bepaalde situaties. Iedere agent heeft een vuurwapen, pepperspray, handboeien, een wapenstok en rubberen handschoenen bij zich, staat op de website van de politie.

Dienstpistool laatste optie

Toch mag de agent die spullen niet altijd gebruiken. ‘Geweld mag alleen worden gebruikt als er geen andere opties meer zijn. Binnen enkele seconden moet de agent besluiten of praten voldoende is, meldt Rtvnoord.nl.

