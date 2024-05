Overval op supermarkt Jachtlaan in Winschoten

Winschoten – De politie is op zoek naar getuigen van een overval op een supermarkt aan de Jachtlaan in Winschoten. De overval heeft zondag 26 mei rond 13:10 uur plaatsgevonden. Bij de overval raakte niemand gewond. Er is nog niemand aangehouden.

Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier. Omschrijving Om ongeveer 13:10 uur kwam een man de supermarkt binnenlopen. Een medewerker moest onder bedreiging geld afgeven. Zoals het nu lijkt heeft hij geen gebruik gemaakt van een wapen. Er raakte niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart. Signalement

De verdachte droeg een zwarte hoodie met op de voorzijde de tekens F5. Verder droeg hij zwarte gezichtsbekleding en hij had één zwarte handschoen aan. Hij droeg een witte broek en zwarte sportschoenen van het merk Nike. Daarnaast had de verdachte een opvallende gele plastic tas bij zich van een supermarktketen. Heeft u iets gezien?

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die ons meer kunnen vertellen. Heeft u op zondag 26 mei iets gezien of gehoord over deze overval? Heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u beelden van een deurbelcamera of dashcam waarop mogelijk een verdacht persoon te zien is? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

