108 verwaarloosde katten gevonden in kar

Bierum – In Bierum is een kar aangetroffen met daarin 108 levende katten. Sommige katten zijn ziek. De leeftijd van de katten verschilt, van twee dagen tot 18 jaar oud. ‘Van pasgeboren tot bejaard.’

Gisteren kwam een melding binnen bij de politie van iemand die de trailer met een oppervlakte van twee bij vier meter had zien staan.

Eenmaal op locatie aangekomen trof de politie de katten aan. De politie heeft de zaak overgedragen aan de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID). Meldt Rtvnoord(+bron)

Foto's