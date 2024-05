Automobilist zonder geldig rijbewijs na achtervolging aangehouden

Groningen – Agenten hebben dinsdagavond na een achtervolging een automobilist aangehouden die zonder geldig rijbewijs achter het stuur bleek te zitten. Dat meldt de politie op sociale media.

“Onze collega’s van de Koninklijke Marechaussee zaten achter een voertuig aan dat er met hoge snelheid vandoor was gegaan”, schrijft de politie. “Vanaf de meldkamer werd aan ons gevraagd of wij ons bij deze achtervolging aan konden sluiten. Wij waren in de buurt en we zijn aangehaakt. Na een tijdje hebben we de achtervolging af moeten breken.”

Maar daarmee was het verhaal nog niet klaar. “Terwijl we voor de verkeerslichten op de Europaweg stonden te wachten kwam hetzelfde voertuig weer voorbij rijden.” De automobilist werd daarop klemgereden en vervolgens aangehouden. “Uit ons onderzoek bleek dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.” De man is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek in de zaak.

