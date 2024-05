Controle: 148 flessen lachgas aangetroffen

Ter APEL – Afgelopen zaterdag heeft de Marechaussee tijdens een MTV controle op de N366 nabij Ter Apel een voertuig gecontroleerd. De bestuurder kon enkel een foto van zijn Duitse paspoort tonen.

Hierop is het voertuig doorzocht. In de afgesloten laadruimte van het voertuig troffen zij in totaal 148 flessen lachgas aan. De bestuurder is aangehouden ter zake het over de grens Nederland invoeren van een grote hoeveelheid softdrugs. Het onderzoek ligt bij de Nationale Politie. Lachgas is sinds 1 januari 2023 geplaatst op lijst 2 (soft-drugs) van de Opiumwet. Bedankt @politie_westerwolde voor de goede samenwerking sluiten ze af op Instagram!

Foto's