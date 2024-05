Winschoten – Op de Udesweg bij Winschoten zijn dinsdagmiddag rond 14:40 uur twee of drie auto`s met elkaar in botsing gekomen. De toedracht is nog onbekend.

Er was forse schade ontstaan. De twee gewonden werden behandeld door de ambulancedienst geassisteerd door het traumateam. De politie onderzoekt de aanrijding. Een berger kwam voor afsleep.

