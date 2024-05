Lesvliegtuigje maakt voorzorgslanding op Eelde

Eelde – Op Groningen Airport Eelde heeft een lesvliegtuigje van de vliegschool op de luchthaven een voorzorgslanding moeten maken.

Dat meldt RTV Noord woensdagmiddag.

Het toestel kwam zonder problemen aan de grond en kon op eigen kracht van de landingsbaan rijden. Tijdens de landing stonden twee brandweerwagens rond de landingsbaan, uit voorzorg bij een calamiteit.

Het toestel zou problemen hebben gehad met de radio. De piloot of piloten in het vliegtuigje zouden niet te horen zijn geweest in de toren van de luchthaven.

