Schoonfamilie krijgt 14 jaar cel in hoger beroep zwembadmoord Marum

Marum – De schoonfamilie van de in 2012 vermoorde Jan Elzinga in Marum is in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel. Zegt Rtvnoord.

De 59-jarige Johan L. uit Kampen moet vanwege het leveren van het wapen voor zes jaar de cel in.

Het hof ziet voldoende reden om de schoonfamilie aan te wijzen als de uitlokkers van de moord. Hier hadden ze 30.000 euro voor over. De zwager van Jan Elzinga had Johan L. gevraagd om een wapen te leveren en de moord te plegen. Hij had wel een wapen, maar zag het plegen van de moord niet zitten. Alle info op Rtvnoord.nl(+bron)

Foto's