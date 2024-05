Leek – De brandweer van Leek is woensdag voor de 2e keer met spoed opgeroepen. De brandweer is dit maal opgeroepen voor een coniferenbrand aan de Beetke van Rasquertstraat in Leek.

De bewoner had de brand al geblust met een tuinslang. De brandweer deed nog een nacontrole en bluste de laatste smeulende resten.

Foto's