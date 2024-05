Leek – De brandweer van Leek is woensdagochtend met spoed opgeroepen voor een brandgerucht in de Oldeborg. De brandweer was snel ter plaatse bij de school. De kinderen stonden al veilig achter op het plein.

Daarna voerde de brandweer binnen een controle uit of ergens iets brand. Diverse plafondpanelen werden los gehaald en gecheckt met de warmtebeeldcamera.

