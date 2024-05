Relatief rustig nachtje voor Pro-Palestina demonstranten bij Harmoniegebouw (update)

Groningen – De actievoerders bij het Harmoniegebouw, die sinds maandagochtend een tentenkampje hebben opgezet bij de ingang bij het RUG-pand, gaan na een relatief rustige nacht de tweede dag in van hun protest. Zegt Oogtv.nl.

De gemeente liet maandagavond namens de veiligheidsdriehoek weten dat de demonstranten, ondanks bezwaren van de universiteit, in hun tentjes mochten slapen. Alleen als er wanordelijkheden zouden ontstaan, of het verkeer in gevaar zou komen, zou er ingegrepen worden. Grote wanordelijkheden bleven uit, maar na wat onenigheid werd er wel één persoon aangehouden omdat deze zich niet kon identificeren.

Dinsdagochtend laten de demonstranten via Instagram weten dat ze op zoek zijn naar parasols of zeilen tegen de zon. Ook vragen ze om kussens en stoeltjes. De actievoerders zijn van plan om dinsdag een aantal workshops te geven, naar eigen zeggen over de ‘kunst van anti-koloniaal verzet’.

Volgens de RUG hebben zo’n vijftig actievoerders de nacht doorgebracht op het Harmonieplein.

Nog geen einde in zicht

De actie begon maandagochtend met een twintigtal demonstranten. Nadat het tentenkamp was opgezet, kwamen nog eens zo’n 150 studenten, RUG-medewerkers en andere actievoerders naar de ingang van het Harmoniegebouw voor een protestactie. Gedurende de dag droop het gros van hen af.

Het was lang onzeker of de politie in zou grijpen bij het protest, maar omdat de actie (op een paar kleine incidenten na) relatief rustig bleef en het kamp niet op RUG-terrein stond, besloot de veiligheidsdriehoek (burgemeester, OM en politie) dat de actievoerders voorlopig mogen blijven. De actievoerders willen niet praten met vertegenwoordigers van de RUG en eisen dat de universiteit alle banden verbreekt met Israël en met instellingen die het land of de oorlog in Gaza faciliteren.

De actievoerders lijken ook dinsdagavond en mogelijk de dinsdagnacht door te willen brengen op het Harmonieplein. Later op de avond hebben de demonstranten zelfs live-muzikanten uitgenodigd om te komen spelen bij het kamp.

Foto's