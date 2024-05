Koninklijk paar brengt streekbezoek aan het Hogeland (update)

Winsum – Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen dinsdag een streekbezoek aan het Hogeland in de provincie Groningen. Het Hogeland dankt zijn naam aan de hoge ligging van het land, ontstaan door de aanslibbing vanuit zee.

Het Koninklijk Paar legt dit bezoek aan de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta af om met inwoners van Winsum, Zoutkamp, Noordpolderzijl, Stedum en Bedum in gesprek te gaan over het cultuur- en natuurhistorisch erfgoed, de kansen en uitdagingen in de agrarische sector en de visserij en de leefbaarheid in de streek.

Winsum:



Mini-samenleving de Tirrel is sinds augustus 2023 in gebruik en biedt voorzieningen aan alle inwoners van Winsum. Er zijn twee basisscholen, kinderopvang, sportzalen, een revalidatiecentrum en een verpleeghuis gevestigd. ‘Tirrel’ is een Gronings woord dat staat voor ‘erg levendig’. Totaal bezoeken ze vijf plaatsen.

Foto's