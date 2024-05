Inbrekers stelen politieagent op Meikermis (update)

Groningen – Inbrekers willen normaal gesproken uit handen van de politie blijven. Maar baldadige nachtbrakers op de Meikermis hadden het zondagnacht juist gemunt op een agent. De eigenaren van de Rescue, het doolhof op de Meikermis, zijn niet blij met de diefstal en loven nu zelfs een beloning uit aan wie de agent terugbrengt.

“De decoratiepop van de agent staat normaal gesproken buiten bij onze attractie”, vertelt Etienne Van Hezik, uitbater van de Rescue. “’s Nachts zetten we de pop altijd binnen achter een hek. Dat hek is zondagnacht opengebroken. De dieven hebben de pop van de agent meegenomen.”

Van Hezik laat weten dat er nu een beloning wordt uitgeloofd aan degene die de pop terugbrengt naar de attractie: “Het zou natuurlijk kunnen dat beschonken studenten de pop hebben meegenomen. Misschien zijn ze vanochtend wakker geworden en denken ze: ‘o nee, wat heb ik nu gedaan’. We geven de dieven daarom de kans om de pop terug te brengen. Als dat niet gebeurt, dan doen we wel aangifte.”

De pop is voor dieven eigenlijk niet van waarde, stelt Van Hezik: “Er is maar één zo’n pop, dus verkopen kan eigenlijk niet. Als hij ergens wordt aangeboden, herkennen we hem meteen. Hij is handgemaakt en handbeschilderd en daarmee echt uniek.”

Update: Hij is weer terecht.

